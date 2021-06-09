İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 152 metre uzunluğundaki HMS Defender savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 152 metre uzunluğundaki HMS Defender savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
D-36 borda numaralı HMS Defender dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nı geçerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na geldi.
Geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'nda, Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı HNLMS Evertsen savaş gemisi de bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara