İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazının hasadına başlandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı
16.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazının hasadına başlandı. İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna'ya ihraç edilmesi hedeflenen kirazın, İngiliz Kraliyet ailesine de gönderileceği öğrenildi.

İnegöl İlçesi'nin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahalleleri'nde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. İsaören Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, Napolyon cinsi kirazın dünyanın en kaliteli kirazları arasında yer aldığını belirterek, "Kirazlar kooperatif tarafından toplanarak, ihracatçı firma aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor" dedi.'HEDEFİMİZ DAHA FAZLA İHRACAT?

Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan İsaören Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, 'Napolyon kirazı hasadına başladık. Napolyon ismi verilen kiraz, diğer kirazlara göre daha kaliteli, dayanıklıdır. İhracat ürünüdür. İç piyasanın aşırı talebi var kiraza. Kilosu 9 ila 10 TL arasında satılıyor. Kirazları topladıktan sonra ihraç ediyoruz. Genelde İngiltere, Rusya ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar kirazımız ulaştı. Bu yıl da Kraliyet ailesine kiraz göndereceğiz. Hedefimiz daha fazla ihracat. İhracat olduğunda iç piyasa daha canlanıyor. Ürünlerimiz ihracat oranları büyüklüğüne uygun. Şeker ve aroma oranları iyi' dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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