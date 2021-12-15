İngiliz Konsolos Everett'e 136 yıl önce yapılan suikastın kitabını yazdı

ERZURUM (DHA) - ALMANYA'nın 14 yıl Erzurum fahri konsolosluğunu yapan Erzurumlu iş adamı, araştırmacı yazar, Dr. Sıtkı Yılmaz Kuşkay, kentte görev yapan konsoloslarla ilgili bir araştırma yaparken 136 yıl önce İngiltere'nin askeri konsolosu William Everett'e, Ermeni militan Mesrop tarafından düzenlenen suikastı tespit etti. Osmanlı ve İngiltere kayıtlarında yer almayan suikastı Everett'in günlüklerine ulaşarak kitaba dönüştüren Kuşkay, olayda Rusya'nın parmağının olduğunu ileri sürdü.

Almanya'nın 2003- 2017 yılları arasında Erzurum fahri konsolosluğunu yapan, Uluslararası İktisat üzerine doktorası bulunan Sıtkı Yılmaz Kuşkay, Osmanlı döneminde kentte bulunan konsolosluklarla ilgili çalışma yaparken, 136 yıl önce İngiltere askeri konsolosu William Everett suikastıyla ilgili İngiltere'de bir gazetede rutin bir haber okudu. Suikastla ilgili Osmanlı ve İngiltere kaynaklarında hiçbir bilgiye ulaşamayan Kuşkay, Ewerett'in torununun, günlük ve belgeleri Oxford Üniversitesi St Anthony Koleji Orta Doğu Merkezi arşivlerine bağışladığını öğrendi. İngiltere'deki yakınları aracılığıyla üniversitedeki belgeleri temin eden Kuşkay, onları Erzurum'a getirterek 136 yıl önce yaşanan suikastın kitabını yazdı.

"Osmanlı'nın, yani Türklerin Ermenilere karşı soykırım yaptığı asılsız tezini kabul eden Avam Kamarası bu tasarıyı geçirdi. İngiliz Avam Kamarası, kendi tarih bilgilerini de inkar eden bir karar aldı. Şu anda İngiliz arşivlerinde bulunan Everett'in raporlarını İngiliz devletinin bilmemesi mümkün değil. Bütün İngiliz arşivlerindeki bilgilere rağmen 9 Kasım'da Avam Kamarası'ndan sözde soykırım yasasını geçirdiler. Everett, görev süresi içerisinde Ermeni ihtilal faaliyetlerini, gizli cemiyetleri, gizli derneklerin hepsinden haberi oluyor, hepsini tespit ediyor. Rusların Ermenileri kullandığını, onları tahrik ve provoke ettiğini tespit ediyor. Bu yüzden de bana göre, bu suikast olayı başına bu yüzden geliyor" dedi.