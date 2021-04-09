İngiliz kilisesi, Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek
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İngiliz kilisesi, Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
İngiliz kilisesi, Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

İngiltere'deki Canterbury Kilisesi, Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykeli Nijerya'ya iade edeceğini açıkladı.

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İngiltere'deki Canterbury Kilisesi, Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykeli Nijerya'ya iade edeceğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Canterbury Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, 1982'de Bendel Valisi Ambrose Folorunsho Alli'nin dönemin başpiskoposa hediye ettiği Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykelinin Nijerya'ya iade edileceği belirtildi.

Bronzların iade edilmesi için kilise ile Nijerya hükümetin arasında görüşmeleri sürdüğü aktarılan açıklamada, bronzların 1897'de İngiliz orduları tarafından çalınan Benin Krallığına ait eserlerin tekrar toplamak için başlatılan dijital projeye ekleneceği kaydedildi.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, geçen ay Benin Krallığı dönemine ait bronzdan "Oba" (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıklamıştı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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