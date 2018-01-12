İngiliz Kadın Terör Saldırısı Planladığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
– Londra Metropolitan Terörle Mücadele Polisi Heathrow Havalimanı'nda 27 yaşındaki İngiliz bir kadını gözaltına aldı.
– Londra Metropolitan Terörle Mücadele Polisi Heathrow Havalimanı'nda 27 yaşındaki İngiliz bir kadını gözaltına aldı.
Polis, Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Londra'ya gelen bir uçuştan inen adı açıklanmayan kadının, 2006 yılında çıkarılan Terörle mücadele Yasası'nın 5. maddesine göre terör eylemleri hazırlanması şüphesiyle yakalandığını açıkladı.
Polis, kadının gözaltında tutulduğu güney Londra polis karakoluna götürüldüğünü açıkladı. - İstanbul