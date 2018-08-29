İzmir'de, Kalça Büyütme Ameliyatı Olan İngiliz Kadın Canından Oldu
İzmir'de, özel bir hastanede kalça büyütme ameliyatı olan 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı kadın, hayatını kaybetti.
İzmir'de özel bir hastanede kalça büyütme ameliyatı olan İngiliz vatandaşı 29 yaşındaki Leah Cambridge (29) hayatını kaybetti.
İZMİR'DE BİR HASTANEYE KALÇA BÜYÜTME AMELİYATI İÇİN GELDİ
İddiaya göre üç çocuk annesi İngiliz vatandaşı Leah Cambridge, kalça büyütme ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye geldi.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Opr. Dr. A.Ü. tarafından geçtiğimiz Pazar günü ameliyat edilen Cambridge, ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından 27 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.
RİSKLERE KARŞI İMZA ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Genç kadının ölüm nedeni açıklanmazken, ameliyattan önce Cambrigde'in ameliyatın risklerine karşı muvafakatname imzaladığı öğrenildi.
OTOPSİ YAPILMADI
Lena Cambridge'in yakınlarının da şikayetçi olmaması sebebiyle genç kadının otopsisi yapılmadı ve İngiltere'ye gönderildi.
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hayde cehennemeCevap Yaz 3 8 Yayından KaldırYOBAZ AVCISI: yobaz6 2 Yayından Kaldır
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O masaya yatmak için sağlam öt lazım kadında varmış ama oda yalan oldu :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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türk kızlarıyla 1 ay tv izleyip hamur işi yeseydi büyürdü burdakilerin en iyi yaptıkları sey bu ama havadan da yanlarına yaklaşılmaz. ama sanırım bu kadın o tarz bi büyütme istememiştir.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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kusura bakmasınlar ama,bayanların egoları erkeklere nazaran daha kuvvetli ve acımasızdır:)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır