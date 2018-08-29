İzmir'de, Kalça Büyütme Ameliyatı Olan İngiliz Kadın Canından Oldu

İzmir'de özel bir hastanede kalça büyütme ameliyatı olan İngiliz vatandaşı 29 yaşındaki Leah Cambridge (29) hayatını kaybetti.

İZMİR'DE BİR HASTANEYE KALÇA BÜYÜTME AMELİYATI İÇİN GELDİ

İddiaya göre üç çocuk annesi İngiliz vatandaşı Leah Cambridge, kalça büyütme ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye geldi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Opr. Dr. A.Ü. tarafından geçtiğimiz Pazar günü ameliyat edilen Cambridge, ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından 27 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

RİSKLERE KARŞI İMZA ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ölüm nedeni açıklanmazken, ameliyattan önce Cambrigde'in ameliyatın risklerine karşı muvafakatname imzaladığı öğrenildi.

OTOPSİ YAPILMADI

Lena Cambridge'in yakınlarının da şikayetçi olmaması sebebiyle genç kadının otopsisi yapılmadı ve İngiltere'ye gönderildi.