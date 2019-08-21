İngiliz kadın bisikletle 89 günde 4500 km pedal çevirerek Londra'dan İstanbul'a ulaştı

21.08.2019 16:15

İngiliz iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir seyahate dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a kadar pedal çevirdi. Lauren Pears bisiklet ile 89 günde 4 bin 500 km yol katederek İstanbul'a ulaştı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) İngiltere ofisine bağış toplayan Pears şu ana kadar 868 sterlin toplamayı başardı. Serbest seyahat yazarı olan Pears İstanbul'a varınca Boğaziçi Köprüsü manzarası önünde bisikletini havaya kaldırarak poz verdi.







Pears'in bu bisikletle bu geziye çıkmasının amacı çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek. Bunların başında ise iklim değişikliğiyle mücadele geliyor. Genç kadın blogunda yaptığı açıklamada her fırsatta doğuyu koruma ve sürdürülebilirlik çağrısında bulunduğunu belirterek "Artık vaaz ettiklerimi kendimin uygulama zamanı gelmişti." diyor. Euronews.com'da Görüntüle