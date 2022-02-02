İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı
AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlemlemek için havalandı.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlemlemek için havalandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler, tanımlanamayan uçağın ülke hava sahasına yaklaşması üzerine havalandı.
Bir RAF sözcüsü, operasyon bitene kadar detaylı bilgi verilmeyeceğini açıkladı.
RAF jetlerinin, önceki yıllarda İngiltere'nin hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarını uyardığı görülmüştü.
AA / Zuhal Demirci - Güncel