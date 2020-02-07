İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE
Haberler » Güncel » İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE - Haber

İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE

KARAKÖY'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi.

07.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:55
İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE

'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber oldukça üzgün olduğu görüldü.

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından  Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber İstanbul'a döndü.

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirsen kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü. 

Görüntü Dökümü: ----------Eşyaların yüklenmesi-Winber'in çıkışı-Gidişi-----

-Arşiv


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler