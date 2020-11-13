İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi oyuncuları ve İngiliz İşi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İngiliz İşi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İngiliz İşi konusu, özeti ve İngiliz İşi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İngiliz İşi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İngiliz İşi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İngiliz İşi filmini izleyecek olanların merak ettiği İngiliz İşi konusu nedir, İngiliz İşi oyuncuları kimler ve İngiliz İşi özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNGİLİZ İŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

James Cosmo, Craig Fairbrass, Mem Ferda

İNGİLİZ İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz İşi, (London Heist filminde) profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack'in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.