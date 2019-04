İngiliz İşçi Partisi: "Ekonomiyi Koruyacak Bir Anlaşma Umuyoruz"

İşçi Partisi'nin finans sözcüsü John McDonnel, hükümet ile yapılan görüşmelerin işleri ve ekonomiyi koruyacak bir anlaşmaya götüreceğini umduğunu söyledi.

İşçi Partisi'nin finans sözcüsü John McDonnel, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey her şeyden önce işleri ve ekonomiyi korumayı garanti altına alan bir anlaşmaya ulaşmak. Theresa May'in anlaşmasının bunu sağladığını düşünmüyoruz. Bakanlar kurulunda da gündeme getirmiş gibi görünen meseleyi halka geri götürme konusunu da tartışıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Avam Kamarasına sunduğu Brexit anlaşmasının 3 defa reddedilmesinden sonra Brexit'i gerçekleştirmenin tek seçeneğinin İşçi Partisi ile anlaşmak olduğunu söylemişti. - LONDRA

Kaynak: İHA