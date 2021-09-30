İngiliz hükümetinin 'maaş destek programı' sona erdi - Haberler Ekonomi
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İngiliz hükümetinin "maaş destek programı" sona erdi

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiliz hükümetinin

İngiliz hükümetinin 2021 yılının mart ayında başlattığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara verilen maaş destek programı bugün itibarıyla sona ererken, yaklaşık 1 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İngiliz hükümetinin 2021 yılının mart ayında başlattığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara verilen maaş destek programı bugün itibarıyla sona ererken, yaklaşık 1 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara sağladığı "maaş destek programı" sona erdi.

Finansman programı kapsamında, işletmeler çalışanlarını salgın döneminde işten çıkarmazken, İngiliz hükümeti de çalışanların maaşlarının yüzde 80'ini aylık 2 bin 500 sterline kadarlık kısmını ödüyordu.

Son alarak İngiliz ekonomisinin açılmasıyla birlikte ağustos ve eylül aylarında İngiliz hükümetinin verdiği destek, çalışanların maaşlarının yüzde 60'ına düşürülmüş, yüzde 20'lik kısmı ise iş veren tarafından ödenmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede bu ay itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi hükümetin maaş destek programından faydalanırken, destek programının sonlanmasıyla işsizlikte artışın yaşanması bekleniyor.

İngiliz hükümetinin verilerine göre, ülkede maaş destek programından salgın döneminde yaklaşık 70 milyar sterlin seviyesinde ödeme gerçekleştirildi.

Destekten ülkede bu zamana kadar 11,6 milyon kişi faydalandı.

İngiltere'de temmuz ayında işsizlik yüzde 4,7'den 4,6'ya gerilemiş olsa da uzmanlar maaş destek programının sona ermesiyle bazı işten çıkarmaların başlamasıyla ilerleyen dönemde işsizlik verilerinde artış yaşanabileceğini tahmin ediyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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