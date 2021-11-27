İngiliz hükümetinin göçmen politikası Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin göçmenlere yönelik politikasına tepki gösterildi.

Manş Denizi'nde 24 Kasım'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 27 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde protesto gösterisi düzenlendi.

İngiltere merkezli "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen gösteriye katılan çok sayıda protestocu, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden İngiliz hükümetinin göçmen politikasını sorumlu tuttu.

Ellerinde "Göçmenler ve mülteciler hoş geldiniz", "Onların kanı sizin elinizde", "(İngiltere İçişleri Bakanı) Priti Patel geceleri nasıl uyuyabiliyorsun?" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, göçmenlerin geçişi için güvenli yollar oluşturulması talebinde bulundu.

Gösteriye katılan aktivistlerden Kevin, burada yaptığı konuşmada, Bakan Patel'e düzensiz göçmenlerin geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Kevin, "Daha eşit bir dünya kuralım. İnsanları Manş Denizi'nde, Akdeniz'de öldürmeye son verin. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onların geçişine izin verin." ifadesini kullandı.

Bir diğer gösterici de insanların, Manş Denizi'nde hayatını kaybetmesinin bir trajedi değil, hükümetlerin yanlış politikaları olduğunun altını çizerek, insan hayatının ülkelerin çıkarlarından daha değerli olduğunu dile getirdi.

Manş Denizi'ndeki facia, Fransa-İngiltere ilişkilerini gerdi

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup göndermiş ve bu mektubu, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Fransa, mektubun Twitter'dan paylaşılmasına tepki olarak yarın düzenleyeceği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Patel'e yaptığı daveti iptal etmişti.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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