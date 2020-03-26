İngiliz hükümetinden koronavirüs önlemleri çerçevesinde serbest meslek sahiplerine destek İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca ayda 2 bin 500 sterline kadar maaş desteği verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca ayda 2 bin 500 sterline kadar maaş desteği verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Sunak, telekonferans yoluyla düzenlendiği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan ekonomik koşullarda gelirini kaybeden, zarar eden serbest meslek sahiplerinin 2 bin 500 sterline kadar aylık kazançlarının devlet tarafından karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.

Sunak, gelecek üç aylık süreci kapsaması planlanan ödemenin haziran ayının başlarında tek seferde ve toplu olarak yapılmasının planlandığını belirtti.

Başlangıçta toplumsal bağışıklık kazanılması için Kovid-19'un kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, vaka sayısının hızla artması ve eleştirilerin ardından bu politikasından dönmüştü.

Bu kapsamda hem ekonomik paket hem de sağlık tedbirleri açısından salgınla mücadeleye gecikmeli başlayan İngiltere, 330 milyar sterlinlik ekonomik paket açıklamıştı.

Kaynak: AA