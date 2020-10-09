İngiliz hükümetinden kapatılan işletmelerin çalışanlarına maaş desteği
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İngiliz hükümetinden kapatılan işletmelerin çalışanlarına maaş desteği

09.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:08
İngiliz hükümetinden kapatılan işletmelerin çalışanlarına maaş desteği

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, önümüzdeki dönemde koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bölgesel karantina uygulamaları kapsamında kapatılacak işletmelerde çalışanların maaşlarının yüzde 66'sının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, önümüzdeki dönemde koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bölgesel karantina uygulamaları kapsamında kapatılacak işletmelerde çalışanların maaşlarının yüzde 66'sının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Sunak, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması, işletmelerin ve çalışanların desteklenmesine yönelik yeni destek planını açıkladı. Karantina uygulamaları nedeniyle yasa gereği kapanması yönünde karar verilecek işletmelerin çalışanlarının desteklenmesi için maaşlarının yüzde 66'sının 2 bin 100 sterline kadar hükümet tarafından ödeneceğini kaydeden Rishi Sunak, uygulamanın 1 Kasım itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Sunak, söz konusu uygulama kapsamında işverenlere çalışanların maaşlarının geri kalan kısmını ödemesi şartının koşulmayacağını belirterek, sadece çalışanların sigorta primlerinin yatırılmasının yeterli olacağını bildirdi.

İngiliz Maliye Bakanı Sunak, işletmeler ve çalışanlar için "güvenlik ağı" olarak tanımladığı maaş destek programının altı ay sürmesinin planlandığını belirtti.

İngiliz ekonomisi ağustos ayında yüzde 2,1 büyüme kaydederek yüzde 4,6 olan büyüme beklentisinin altında kalmıştı.

Ülke ekonomisi haziranda yüzde 8,7, temmuzda ise yüzde 6,6 büyüme göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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