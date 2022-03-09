İngiliz hükumeti Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci nedeniyle eleştirilerin odağında

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyona ulaşırken İngiltere'nin şu ana kadar sığınma talebinde bulunan 760 Ukraynalıya vize vermesi tepkilere neden oldu.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerlerinden edilen Ukraynalıların sayısı 2 milyona ulaştı.

Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlasını oluşturan 1 milyon 204 bin 403 kişi Polonya'ya geçerken, Macaristan'a 191 bin 348, Slovakya'ya 140 bin 745, Rusya'ya 99 bin 300, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 82 bin 62, Belarus'a 453 ve diğer Avrupa ülkelerine 210 bin 239 kişi geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı da Rusya- Ukrayna savaşının ardından bu ülkeye sığınmak isteyen Ukraynalılara ilişkin, İngiltere'de yaşayan akrabaya sahip olmaları veya İngiltere'de sponsoru olmasını gerektiren iki aşamalı bir plan başlattığını duyurdu.

Ancak zorlu vize süreci nedeniyle İngiltere'ye girebilmek için şu ana kadar sadece 760 kişi vize alabildi, 22 bin kişinin vize başvurusu ise hala inceleniyor.

Öte yandan, Fransa'nın kıyı kenti Calais'ten İngiltere'ye gelmeye çalışan yaklaşık 600 mültecinin mahsur kaldığı ve birçoğunun evrak eksikliği nedeniyle geri çevrildiği bildirildi.

İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'dan gelen 200 binden fazla mülteciye izin vereceklerini, ancak sınırlarını da kontrol etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Ailelerini İngiltere'ye getirmeye çalışan İngiliz vatandaşı Ukraynalılar ise sürecin "zorlu ve neredeyse imkansız" olduğunu iddia ediyor.

İngiliz milletvekilleri: Hükümetin mülteci meselesine yaklaşımı yavaş, yetersiz ve rezalet

İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin mülteci politikasını eleştirerek "Mülteci krizi söz konusu olduğunda kimse bu hükümeti desteklememeli." ifadesini kullandı.

Milletvekili Blackford, İngiltere'nin mülteci meselesine yaklaşımının, "yavaş, bürokratik ve yetersiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Blackford'un eleştirilerine verdiği yanıtta, yaklaşık 1000 Ukraynalının vize aldığını ve sayının hızla artmasını beklediğini belirterek İngiltere'ye gelen mülteci sayısının "keskin şekilde" artacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Alec Shelbrooke, hükümetin Ukraynalı mültecilere vize süreci yaklaşımını "rezalet" olarak niteledi ve "Bu parlamentoda durup planları ve süreçleri dinlemek istemiyoruz, tarih istiyoruz, eylem istiyoruz ve İçişleri Bakanlığı olduğundan çok daha hızlı tepki vermeli." açıklamasında bulundu.

Ukraynalı Büyükelçi vize koşullarının kolaylaştırılmasını talep etti

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko, İngiliz parlamentosunun İçişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesindeki savaştan kaçan mülteciler için vize sürecinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Güvenlik kontrollerinin gerekli olduğunu anladığını belirten Büyükelçi Prystaiko, "Ancak 1 yaşında bir çocuğunuz varsa kesinlikle terörist değildir. Bu yüzden onları potansiyel terör riskleri listesinden çıkarabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Uçak göndermek istiyorsanız F-16 gönderin"

Prystaiko, çoğu mültecinin evlerinin bombalandığını, yanlarında pasaportu olmadığını ve Büyükelçiliğin de pasaport basmadığını bildirdi.

Ukraynalı mültecileri İngiltere'ye getirmek için Polonya'ya veya Romanya'ya bir uçak gönderilmesini isteyip istemediği sorulduğunda ise Büyükelçi Prystaiko, "Uçak göndermek istiyorsanız F-16 gönderin." yanıtı verdi.

Johnson, mültecilerden sorumlu bakan atadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, büyüyen vize krizini kontrol altına almak amacıyla dün Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini oluşturdu.

Johnson, bu göreve daha önce Suriyeli mültecilerden sorumlu bakan olarak görev yapan ve 2019'da istifa eden eski milletvekili ve iş insanı Richard Harrington'ı atadı.