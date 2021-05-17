İngiliz hükümeti salgınla mücadele için 372 milyar sterlin harcadı
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İngiliz hükümeti salgınla mücadele için 372 milyar sterlin harcadı

İngiliz hükümeti salgınla mücadele için 372 milyar sterlin harcadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve ülke ekonomisinin desteklenmesi için 2021 yılının mayıs ayına kadar toplam 372 milyar sterlin harcadığı bildirildi.

İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve ülke ekonomisinin desteklenmesi için 2021 yılının mayıs ayına kadar toplam 372 milyar sterlin harcadığı bildirildi.

İngiliz parlamentosuna bağlı Ulusal Denetleme Ofisi (NAO), İngiliz hükümetinin 2021 yılının ilk 4 ayında Kovid-19 teşvikleri için 100 milyar sterlin daha harcadığını, hükümetin salgın boyunca toplam harcamasının mayıs itibarıyla 372 milyar sterline yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, hükümetin işletmelere salgın boyunca toplam 150,8 milyar sterlin, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine ise toplam 97 milyar sterlin destek sağladığı kaydedildi.

Denetim kuruluşunun açıklamasında, ülkedeki serbest meslek sahiplerine ise salgın boyunca toplam 55 milyar sterlin yardım yapıldığı bildirildi.

İngiliz hükümetinin Kovid-19 teşviklerine ilişkin olarak değerlendirmede bulunan muhalefetteki İşçi Partisi vekili Meg Hillier, hükümetin salgınla mücadele için rekor seviyede kamu harcaması yaptığını belirterek hükümetin kamusal hesap verme sorumluluğunun son derece önemli olduğunu hatırlattı.

İngiliz hükümetinin salgının ekonomik etkilerinin azaltılması ve ekonominin yeniden canlanması amacıyla verdiği bu teşvikler nedeniyle kamu borçlanması rekor seviyede artmaya devam ediyor.

Daha önce İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılının nisan ayından 2021 yılının mart sonuna kadarki dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borçlanmasının 246,1 milyar sterlin artarak 303,1 milyar sterline yükseldiği bildirilmişti.

ONS verilerine göre, İngiltere'nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise 2021 yılının mart ayı sonunda 2 trilyon 141 milyar sterline yükselmiş durumda.

Bu, İngiltere'nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 97,7 seviyesine denk geliyor. İngiltere'de halihazırda kamu borcunun GSYH'yi oranı 1960'ların başında bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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