İngiliz hükümeti, sağlık ve sosyal bakımı finanse etmek için vergi artışına gidecek
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İngiliz hükümeti, sağlık ve sosyal bakımı finanse etmek için vergi artışına gidecek

İngiliz hükümeti, sağlık ve sosyal bakımı finanse etmek için vergi artışına gidecek
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede ihtiyacı olan milyonlarca kişinin sosyal bakımını finanse etmek amacıyla vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarında yüzde 1,25 artış yapılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede ihtiyacı olan milyonlarca kişinin sosyal bakımını finanse etmek amacıyla vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarında yüzde 1,25 artış yapılacağını duyurdu.

Johnson, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını belirtti.

Söz konusu artışla hükümetinin Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) daha fazla para yatıracağını söyleyen Johnson, ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini ifade etti.

Johnson, bugün açıkladığı sosyal bakım reformu planındaki artış maliyetlerinin bireyler ve işletmeler arasında bölüneceğini ve daha fazla kazananların daha fazla ödeyeceğini dile getirdi.

Boris Johnson'ın açıkladığı sosyal bakım reformu planının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yeni katkı oranıyla hükümetin her yıl 12 milyar sterlinden fazla para toplaması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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