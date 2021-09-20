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"İngiliz hükümeti enerji şirketlerine finansman sağlamayı değerlendiriyor" iddiası

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiliz hükümetinin mali darboğazda olan enerji şirketlerinin kullanımına yönelik devlet destekli acil finansman imkanı sunmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İngiliz hükümetinin mali darboğazda olan enerji şirketlerinin kullanımına yönelik devlet destekli acil finansman imkanı sunmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'de, İngiliz hükümetinin, artan enerji fiyatlarını üst limit uygulaması nedeniyle doğrudan ve sınırsız şekilde tüketicilerine yansıtamayacak şirketlerin desteklenmesi için acil finansman sağlamayı değerlendirdiği kaydedildi.

İngiliz basınında, İngiltere'nin İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng'ın pazartesi itibarıyla Centrica ve E.On gibi enerji sektörünün önde gelen yöneticileriyle görüştüğü ifade edildi.

İngiltere'de halihazırda Kuzey İrlanda hariç ülkenin geri kalanında ekimden itibaren enerji fiyatlarının yüzde 12 seviyesinde artması bekleniyor.

Sektör temsilcisi platformlardan olan İngiltere Petrol ve Doğal Gazı'nın verilerine göre İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustos ayından bu yana ise yüzde 70 artış kaydetmiş durumda.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan enerji sektörü temsilci kuruluşlarından Energy UK Üst Yöneticisi Emma Pinckbeck, İngiliz hükümetin şu anda enerji şirketlerinin mevcut süreçten en az zararla çıkmasına odaklanması gerektiğini bildirdi.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'İngiliz hükümeti enerji şirketlerine finansman sağlamayı değerlendiriyor' iddiası - Haberler Ekonomi
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