İngiliz hükümeti bir kadın cinayeti sonrası baskı altında

İngiltere Başbakan Boris Johnson, kaybolan bir kadının cesedinin bulunması üzerine ülkenin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, kaybolan bir kadının cesedinin bulunması üzerine ülkenin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Sarah Everard'ın (33) Londra'da evine giderken kaybolması ve günler sonra cesedinin bulunması İngiltere'de sokakların kadınlar için ne kadar güvenli olduğu tartışması başlattı.

Cinayetle ilgili bir polisin tutuklanması hem polis teşkilatını hem de kadınların güvenliği konusunda hükümeti zor durumda bıraktı.

Olay sonrası kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmeye başladı.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak aynı zamanda taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı sosyal medya kullanıcıları, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini ve canlı konumlarını paylaştıklarını yazdı.

Son bir yılda 118 kadın öldürüldü

Konu parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın da gündemine geldi. Tartışmalarda da hükümetten kadınların güvenliğini sağlaması ve suçlar, bunlara verilecek cezalara ilişkin gelecek hafta görüşülecek tasarıda daha sert tedbirler alınması istendi.

İşçi Partisi'nden Jess Phillips, oturumda son bir yılda erkekler tarafından öldürülen 118 kadının adını okuyarak durumun ciddiyetine dikkati çekti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer da sorunun büyüklüğünün altını çizerek "Bu sorunla gerçekten yüzleşeceksek yapmamız gereken ilk şey, kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin ölçeğini kabul etmektir. Herkesin (kadına şiddetin) ne kadar yaygın olduğunu kavrandığından emin değilim." dedi.

Hükümet henüz kadına karşı şiddetle mücadele stratejini yayınlamadı

Çağrılara rağmen hükümet, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele konusunda uzun süredir vadettiği stratejiyi henüz yayınlamadı. Başbakanlık sözcüsü, yıl sonuna kadar bunun yapılmasını umut ettiklerini belirtti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Priti Patel, Everard'ın ortadan kaybolmasının ardından kişisel deneyimlerini paylaşan birçok kadına yanıt vererek onları anladığını kaydetti.

Patel, "Her kadın taciz veya şiddet korkusu olmadan sokaklarda yürümek konusunda kendini güvende hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 18-24 arası kadınların yüzde 97'si cinsel tacize uğruyor

Hükümetin gelecek hafta görüşülecek tasarıda baskıyla karşı karşıya kalması, muhalefet partilerinin kadına karşı şiddete verilecek cezaların artırılmasını istemesi bekleniyor. İşçi Partisi, kadına şiddetin nefret suçu kapsamına alınması da istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisi (UN Women UK), ülkede yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'inin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen