İngiliz Howden, Türk Acp'yi Bünyesine Kattı

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türk sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin çoğunluk hissesini alarak sektörel anlamda Türkiye'den en büyük satın alımına imza attı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 ülkede faaliyet gösteren İngiltere merkezli Hyperion Sigorta Grubu'nun sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin çoğunluk hisselerini satın aldı.

Howden Grubu, Türkiye'de bağımsız sigorta brokerlerinden biri konumunda olan ACP'yi bünyesine katarak, Türkiye'de sigorta brokerliği sektöründe bugüne kadarki en büyük şirket alımına da imza atmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Türkiye'nin yatırım listesinin ilk sırasında olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Grup olarak, yüksek büyüme potansiyeli olan dinamik ekonomilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Yükselen pazarlar içinde de seçiciyiz. Türkiye, TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi içinde 40 milyar liralık sigorta prim üretimi ile en büyük sigorta pazarı konumunda. Bu açıdan yatırım listemizin ilk sırasında ve bizim için de son derece stratejik bir öneme sahip. Ülkemizde brokerlik sektörünün en etkin oyuncularından biri olan ACP'nin çoğunluk hissesini satın almamız, bölgede kararlı büyüme stratejimizin bir göstergesi ve ilk adımıdır. Hyperion Sigorta Grubu ve bu grubun bir parçası olarak Howden, İngiltere'de bulunan en büyük sigorta borsası Llyod'sun en büyük prim üreticisi konumunda.

Bini aşkın kurumsal ve 150 binden fazla bireysel müşteriye hizmet veren, toplam risk büyüklüğü 25 milyar doları aşan portföy havuzunu yöneten ACP, özellikle sağlık sigortalarında Türkiye'nin en büyük brokeri olup, prim üretiminde ilk 5 sigorta şirketi arasına girebilecek büyüklükte. Bu satın almanın, Türkiye ve TMEA bölgesindeki büyümemize hız katacağına inanıyoruz. Yatırım iştahımız devam ediyor, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki diğer fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceğiz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre bu satın alma ile Howden Türkiye, prim üretimini 50 milyon liradan 300 milyon liraya çıkararak, Türkiye'nin önde gelen sigorta brokerleri arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. 2012 yılından bu yana İstanbul'da ofisi bulunan Howden, bu satın alma ile birlikte faaliyet alanını ACP'nin Ankara, Bursa ve İzmir'deki ofisleriyle de genişleterek toplam 4 şehirden tüm Türkiye'ye hizmet vermeye devam edecek. ACP'nin yüzü aşkın çalışanı da Howden Türkiye bünyesine geçiş yapacak.