İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu
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İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu

29.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:01
İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu

İngiliz ulusal havayolu şirketi , koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, kararın, İngiltere 'nın vatandaşlara 'koronavirüs nedeniyle Çin ana karasına gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri' uyarısının ardından alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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