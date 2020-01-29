İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu
İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu
İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, kararın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlara 'koronavirüs nedeniyle Çin ana karasına gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri' uyarısının ardından alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle