İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar

17.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:44
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, EasyJet'in eylül ayı sonu itibariyle yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Bir önceki dönemde toplam yıllık karı 430 milyon sterlin seviyesinde olan şirket, gelecek yıl planlanan uçuşlarının ancak yüzde 25'ini yapabileceğini bildirdi.

Öte yandan EasyJet'in açıklamasında son günlerde Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberler nedeniyle uçak bileti satışlarında yüzde 50 seviyesinde artış olduğu belirtildi.

Şirketin mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren, mevcut ivmeyi artırarak sürdürmeleri durumunda ek likiditeye ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Lungren, son dönemde olumlu haberleri gelen aşı çalışmalarının hava yolu şirketlerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Lundgren, "Aşı çalışmaları sektör için iyi haber. Toparlamada bunun kritik rol oynayacağını biliyoruz. İnsanların seyahat etmek istediklerini biliyoruz. Örneğin, geçen pazartesi aşı haberinin hemen ardından bilet satışlarımız yüzde 50'ye yakın artış kaydetti." şeklinde konuştu.

İngiliz hava yolu şirketi, mayıs ayında 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

EasyJet bünyesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

İlgili Haberler

Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu
Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu
Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor
Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Mert Fırat Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:48:39. #1.14#
title