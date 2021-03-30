İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti
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İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle tatile yönelik turizm faaliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, bazı yabancılar sağlık için Türkiye'ye gelmeye başladı.

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Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle tatile yönelik turizm faaliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, bazı yabancılar sağlık için Türkiye'ye gelmeye başladı. İngiliz Güzel Tayce Rickettsx dişlerini yaptırmak için yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek Kuşadası'na geldi. Dişlerini Kuşadası'ndaki özel bir diş polikliniğinde yaptıran Tayce yeni görünümü ile objektiflere poz verdi.

Uzmanlar pandemi sürecinde diş bakımı ve tedavilerinin aksadığını özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan pek çok kişinin sağlık için Türkiye'ye gelmeye başladığını belirtti. Sağlıklı bir yaşam için diş sağlığının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Tayce Rickettsx "İngiltere'de de bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren Korona virüs salgının ardından benim gibi pek çok kişi virüsten korunmak adına diş sağlığını ihmal etmeye başladı. Ancak bu süreçte pek çok kişi Türkiye'yi daha güvenli buluyor. Tavsiyeler doğrultusunda diş tedavisi için Türkiye'ye gelenlerden biri de ben oldum" diyerek bu süreçte hem Ege Bölgesi'ni gezdiğini hem de tedavi olduğunu söyledi. - AYDIN

İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti
İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti
İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti
İngiliz güzel, diş bakımı için yaklaşık 4 bin km yol kat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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