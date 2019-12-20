: İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti

20.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:49

Oğuzcan YAZAR - İstanbul - DHA - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti. 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan koşarak köprüde ilerledi.

Kaynak: DHA

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