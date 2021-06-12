İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi için sanal duruşma yapılabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi için sanal duruşma yapılabilir

İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi için sanal duruşma yapılabilir
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşine "sanal duruşma" yolunun açık olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşine "sanal duruşma" yolunun açık olduğunu bildirdi.

Raab, İngiltere'de 2019'da ABD'li bir ajanın eşi olan Anne Sacoolas'ın aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki Harry Dunn'ın davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biraz hesap verilebilirliği görmek istiyorum. Bence Harry Dunn'ın ailesi daha azını hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Raab, ABD'nin Sacoolas'ın iadesini kabul etmediğini ancak İngiltere'nin yasal yetkililerinin, Sacoolas'ın avukatlarıyla görüşmek ve ABD tarafındaki adalet sistemiyle ilgilenmek olduğunu belirtti.

Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerinin (CPS) Sacoolas'ın avukatlarıyla görüşmesini sağlayan adımını memnuniyetle karşıladı.

Ailenin sözcüsü Radd Seiger de "Bu çok büyük bir gelişme ve bunu mümkün kıldıkları için politikacılara minnettarız." dedi.

İngiltere, Harry Dunn'ın ölümüyle ilgili olarak ABD'li ajanını eşi Sacoolas'ın sanal duruşmaya çıkması için baskı yapıyor.

Raab'ın takip ettiği sanal duruşma konusunun, Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yaptığı bir toplantıda önerildiği iddia edildi.

ABD'li ajanın eşi kazadan sonra İngiltere'den kaçmıştı

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken, kadının kaçtığı Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, kadının İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi
Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Tam "bitti" derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Enis Arıkan Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi için sanal duruşma yapılabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 17:16:35. #1.13#

title