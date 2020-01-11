İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li diplomatın eşinin iadesi istendi
Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan trafik kazasında, ABD'li bir diplomatın eşi olan Anne Sacoolas'ın, aracıyla bir motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki Harry Dunn yaşamını yitirmişti. İngiliz makamlar, kazadan sonra dokunulmazlığını kullanarak ülkeyi terk eden Sacoolas'ın iadesini talep ediyor.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, bir trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomatın eşinin İngiltere'ye iadesi için ABD'ye resmen başvurdu.
Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan söz konusu kazada, ABD'li diplomat Jonathan Sacoolas'ın eşi Anne Sacoolas'ın, otomobiliyle bir motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki Harry Dunn yaşamını yitirdi. Olayı araştıran polis, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru, kadının ise yanlış şeritte olduğunu tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle