İngiliz genç İslamiyet'i seçti
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İngiliz genç İslamiyet'i seçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki İngiliz Naycil Arthur, ilçe müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Naci adını aldı.

İngiliz genç İslamiyet'i seçti
04.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki İngiliz Naycil Arthur, ilçe müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Naci adını aldı.

İngiltere'de finansal denetçi olarak çalışan ve Alanya'ya iş için gelen Naycil Arthur (24), İslamiyet'ten etkilenerek araştırma yapmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren Arthur, Alanya Müftülüğü'ne başvurdu.

Müftülük binasında gerçekleşen törende Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan ile birlikte Kelime-i Şehadet getiren Naycil Arthur, Naci adını aldı. Törenin ardından Müftü İlhan, İngiliz gence Kur'an-ı Kerim ve meali ile İslam dinini anlatan kitaplar hediye etti.

Alanyalıları nikahına davet etti

Diğer yandan Arthur, 24 Ekim tarihinde turizmci Metin Çekiç'in kızı Fehime Çekiç ile dünya evine gireceği nikah törenine bütün Alanyalıları davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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