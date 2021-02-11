İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı

11.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:27
İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a

İngiliz futbolunun önde gelen kurumları, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'a ırkçı paylaşımlara karşı acilen harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

İngiliz futbolunun önde gelen kurumları, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'a ırkçı paylaşımlara karşı acilen harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben açık mektup yayımladı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor. Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, sosyal medya platformlarından, ırkçı ifadelerin paylaşılmadan önce filtrelenip engelleneceği bir mekanizma kurulması, kimlik doğrulama prosedürlerinin iyileştirilmesi ve yasadışı ayrımcı materyaller paylaşan kişilerin tespiti için adli makamlara yardımcı olunması talebinde bulunuldu.

Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James, son haftalarda sosyal medyada ırkçı söylemlere maruz kalmıştı.

İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda Muhammed Salah, Paul Pogba ve Marcus Rashford gibi futbolculara yönelik ırkçı ifadeler uzun süre gündem olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:30:40. #1.14#
title