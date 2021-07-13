İngiliz futbolcu Marcus Rashford, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiliz futbolcu Marcus Rashford, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi Açıklaması

İngiliz futbolcu Marcus Rashford, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İtalya'nın İngiltere'yi penaltılar sonunda eleyerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, kimliği nedeniyle asla özür dilemeyeceğini söyledi.

İtalya'nın İngiltere'yi penaltılar sonunda eleyerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, kimliği nedeniyle asla özür dilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Rashford, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından penaltılar sonucu 3-2 mağlup oldukları final maçının ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Twitter hesabından cevap verdi.

Maç sırasında penaltıyı kaçırdığı için büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Rasford, "Bütün takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakmış gibi hissettim. Bunun için çok üzgünüm. Maçtaki performansım sonrası bütün gün devam eden eleştirilerle sorunum yok. Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim." ifadesini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu formayı giydiğim için, beni destekleyen ailemin yanı sıra on binlerce İngiliz taraftarın da mutluluk duyduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere'nin Manchester kentinde İngiliz futbolcunun fotoğrafının yer aldığı bir duvara, İngiliz taraftarlarca fiziksel saldırıda bulunuldu. İngiliz emniyeti, olay hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Maçta İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu, yaşananları kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Şaban Yılmaz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiliz futbolcu Marcus Rashford, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 00:30:08. #1.14#

title