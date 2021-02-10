İngiliz finans sektöründen 75,6 milyar sterlinlik vergi ödemesi
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İngiliz finans sektöründen 75,6 milyar sterlinlik vergi ödemesi

10.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:10
İngiliz finans sektöründen 75,6 milyar sterlinlik vergi ödemesi

İngiltere'de finans sektörünün Nisan 2019-Mart 2020 döneminde 75,6 milyar sterlin vergi ödediği bildirildi.

İngiltere'de finans sektörünün Nisan 2019-Mart 2020 döneminde 75,6 milyar sterlin vergi ödediği bildirildi.

Londra'nın finans merkezi City of London'dan yapılan açıklamada, finans sektörünün, Nisan 2019-Mart 2020 vergi döneminde ülke ekonomisine 75,6 milyar sterlin katkıda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu dönemin İngiltere'nin AB'den ayrılması süreci nedeniyle belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemi kapsadığı kaydedilen açıklamada, vergi gelirlerinde 34,1 milyar sterlinin doğrudan finans şirketlerinden, 41,5 milyar sterlinin ise finansal hizmetler, çalışanlar ve müşterilerden elde edildiği aktarıldı.

Salgının oluşturduğu olumsuz ekonomik etkilere rağmen İngiliz finans sektörünün Nisan 2020-Mart 2021 döneminde 71,1 ila 75,7 milyar sterlin arasında vergi ödemesi yapmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, İngiliz finans sektörünün, yaklaşık 1 milyon kişi ile ülkenin çalışan kesiminin yüzde 3'ünü temsil etmesine karşın ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu bildirildi.

City of London Politika Başkanı Catherine McGuinness, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, finans sektörünün İngiltere için öneminin altını çiziyor. Salgının ardından ekonomik toparlanmanın istikameti ve hızı belirsiz olsa da finans sektörü istikrar için gerekli olan katkıyı sunuyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz finans sektöründeki istihdamın yaklaşık üçte ikisinin Londra dışında olduğunu belirten McGuinness, teknolojik gelişmeler ve yeni çalışma şekillerinin dijital değişime ve yeni ürünlere odaklanmalarını gerektirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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