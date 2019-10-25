İngiliz finans sektöründe kadınların "üst düzey payı" değişmedi

25.10.2019 16:56

İngiltere'de finans kuruluşlarında üst düzey yönetici olan kadınların payının yüzde 17 olduğu bildirildi.

İngiliz denetim kuruluşu Finansal Uygulama Otoritesi'nden (FCA) yapılan açıklamada İngiltere'de finans kuruluşlarında üst düzey yönetici olan kadınların payının bu yıl yüzde 17 olduğu, bu oranın neredeyse 2005 yılından beri değişim göstermediği belirtildi.

Açıklamada, "Sistemik açıdan önemli olan bankalarda bir miktar ilerleme görülüyor fakat sektörün diğer alanında eskiden olduğu gibi 'erkekler kulübü' görüntüsü devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada kadınların, finans sektörünün erkek ağırlıklı olması nedeniyle sektöre girmekten çekindiği, şirketlerin işlerinden ayrılan kadınların yerine yine kadın çalışan seçmekten sakındığı belirtildi.

Kaynak: AA