Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre Geçtiğimiz günlerde düşen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde düşen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Uçağının motorun üzerindeki plastik kılıfın unutulması nedeniyle düştüğü ifade edilirken, ortaya çıkan görüntülerde uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağı kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak deniz düşüyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağı, Kasım ayının başında Akdeniz'e düşmüş ve pilot kurtarılmıştı. Savaş uçağının motorun üzerindeki plastik kılıfın unutulması nedeniyle düştüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Savaş uçağının düşme anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkarken görüntüde, uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağı kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düşüyor. Pilotun ise kısa bir süre içerisinde kendisini fırlatarak kurtulduğu anlaşılıyor.

(İHA)

Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi | İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title