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İngiliz F-35 savaş uçağı Akdeniz'de düştü

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İngiliz F-35 savaş uçağı Akdeniz'de düştü

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkan İngiliz F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de rutin uçuşu sırasında düştüğünü ve kendini uçaktan fırlatan pilotun güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü duyurdu.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkan İngiliz F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de rutin uçuşu sırasında düştüğünü ve kendini uçaktan fırlatan pilotun güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkış yapan İngiliz F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de günün erken saatlerinde rutin uçuşu sırasında düştüğü, pilotun ise kendini uçaktan dışarı fırlattığı ve pilotun güvenli bir şekilde HMS Queen Elizabeth'e geri döndüğü kaydedildi. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, konuya ilişkin daha fazla detaylara değinmeyen Bakanlık, "HMS Queen Elizabeth'ten bir İngiliz F-35 savaş uçağı pilotu, bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini uçaktan fırlattı. Pilot güvenli bir şekilde gemiye geri döndü ve olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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