İngiliz eski istihbarat subayının ölümü ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

03.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:21

BEYOĞLU'ndaki evinin yakınında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi. Savcılıkça, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönem konulan yurtdışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a da takipsizlik kararı verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA