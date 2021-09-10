İngiliz ekonomisinin büyümesi temmuzda beklentinin altında kaldı
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İngiliz ekonomisinin büyümesi temmuzda beklentinin altında kaldı

İngiliz ekonomisinin büyümesi temmuzda beklentinin altında kaldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiliz ekonomisinin büyümesi, temmuzda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kaldı.

İngiliz ekonomisinin büyümesi, temmuzda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla temmuzda yüzde 0,1 artarak, ocak ayından bu yana en düşük büyümeye işaret etti.

Ekonomistlerin beklentisi temmuz ayında İngiliz ekonomisinin yüzde 0,5 seviyesinde büyümesi yönündeydi.

İngiliz ekonomisi haziranda yüzde 1,0 seviyesinde büyüme kaydetmişti.

ONS'nin verilerine göre, İngiliz ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla (2020 yılı şubat ayı) yüzde 2,1 daralmış durumda.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics'in İngiltere Baş ekonomisti Paul Dales, temmuzda, şubat ayından bu yana ilk kez, hizmet üretiminin artmadığına dikkati çekti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise, "Aşılamaların başarılı olması ve yol haritamız sayesinde, geçtiğimiz mart ayından bu yana daha fazla kişi şirketlerde bordolu olarak istihdam ediliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Sunak, ilerleyen dönemde salgının ekonomik etkilerinin daha da azaltılarak istihdamın artırılacağına güveninin tam olduğunu kaydetti.

EY Item Club'tan yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 7 seviyesinin üzerine çıkarak, 1940'lardan bu yana en yüksek büyümeyi görmesinin beklendiğini bildirdi.

EY Item Club Kıdemli Ekonomi Danışmanı Martin Beck, "Ekonominin yeniden açılmasından elde edilen kazanımların büyük kısmı artık geride kaldı. Bu nedenle toparlanmanın artık daha zorlu bir aşaması bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce, İngiltere'de bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3 seviyesinde bir ekonomik büyümenin yakalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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