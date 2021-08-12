İngiliz ekonomisi üç ayda yüzde 4,8 genişledi
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İngiliz ekonomisi üç ayda yüzde 4,8 genişledi

İngiliz ekonomisi üç ayda yüzde 4,8 genişledi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

İngiliz ekonomisi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde hizmet sektöründeki genişlemeyle yüzde 4,8 büyüdü.

İngiliz ekonomisi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde hizmet sektöründeki genişlemeyle yüzde 4,8 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiliz ekonomisinin nisan-haziran döneminde yüzde 4,8 genişlediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetildiği haziran ayında ise yüzde 1 seviyesinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

ONS, mayıs ayı büyüme tahminini yüzde 0,8'lik artıştan yüzde 0,6 artışa, nisandaki büyümeyi de yüzde 2'den yüzde 2,2'ye revize etti.

Böylece, İngiltere, GSYH büyümesini art arda beşinci aya taşırken, GSYH'nın Kovid-19 salgını öncesi zirvesinin yüzde 2,2 altında kalması dikkati çekti.

Perakende satışlar nisan-haziran döneminde güçlü büyüme sağlarken, 17 Mayıs'ta virüs kısıtlamalarının gevşetilmesinden sonra konaklama sektöründe büyüme hızlandı.

Tüketici harcamalarında büyümeye en büyük katkıyı yapan yiyecek ve içecek hizmetleri sektörü yüzde 10,1 ile verirken, haziran ayında doktor ziyaretlerinin artmasıyla sağlık hizmetleri sektörünün büyümeye katkısı ivme kazandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "G7 ekonomileri arasında en hızlı üç aylık büyüme oranı ile beklentileri aştık ve İngiltere'nin ekonomik olarak toparlandığını görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen yıl yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşayan İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 7 büyüyeceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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