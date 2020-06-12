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İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 daraldı.

İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı
12.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:38

İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetti.

Ülkede şubat, mart, nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise yüzde 10,4 daralma görüldü.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İstatistik Başkan Vekili Jonathan Athow, "İngiltere'de nisan ayındaki daralma bu zamana kadar ki sen sert daralma. Mart ayındaki daralmanın üç katından, koronavirüs öncesinde gördüğümüz en sert daralmanın ise 10 katından fazla." İfadelerini kullandı.

Athow, "Ekonominin hemen her alanı darbe aldı; publar, eğitim, sağlık, araç satışları. Otomotiv üreticileri ve inşaat şirketleri özellikle ağır etkilenenlerden oldu." dedi.

Öte yandan İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 23 Mart'ta başlamış, nisan ayında sıkı bir şekilde sürdürülmüş, mayıs ayında ise gevşetilmeye başlanmıştı.

Bu yüzden ekonomistler arasında nisan ayı verilerinin en dip noktaya işaret ettiği düşüncesi hakim.

Büyüme verilerinin ardından açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak "Dünyanın birçok ekonomisinde olduğu gibi koronavirüs ekonomimize ciddi şekilde etki ediyor. Uyguladığımız maaş destek programı, hibeler, krediler, vergi indirimleri binlerce işletmeyi ve milyonlarca kişinin istihdamını kurtardı. Bu ekonomi açılınca bize hızlı bir şekilde toparlanma şansı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin karantinadan çıkış adımlarına da değinen Sunak, "Ekonomimizi kademeli ve güvenli bir şekilde açmak için planımızı ortaya koyduk. Gelecek hafta, daha fazla mağaza kapılarını açma imkanı bulacak ve hayatımızı biraz daha normalleştirebileceğiz." dedi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahminlerine göre ise ülke son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Banka geçen ay yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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