İngiliz Ekibi Newcastle United, Ndiaye İçin G.Saray'a 92 Milyon TL Teklif Edecek

İngiliz ekibi Newcastle United, ocak ayında Aslan'ın kapısını bonkör bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu öneriye ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Ada basınındaki haberlere göre; Newcastle, ocakta Badou Ndiaye için Galatasaray'a 18 milyon poundluk (92 milyon Türk Lirası) bir teklif sunacak. Bu rakam, aynı zamanda İngiliz ekibi için tarihinde bir rekor olacak. 27 yaşındaki futbolcu için sezon başında West Ham United ve Galatasaray kapışmış ve kazanan Sarı-Kırmızılılar olmuştu.

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Cim-Bom, Osmanlıspor'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bonuslarla birlikte bu rakam 9 milyon euroya çıktı. Yıldız oyuncunun performansı ise yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Ndiaye de her fırsatta G.Saray'da ne kadar mutlu olduğunu söylüyor.

Newcastle, orta alanda mücadele gücü yüksek bir oyuncu eksikliği hissediyor. Hayden'den bekledikleri katkıyı alamadılar. Premier Lig temsilcisi, her futbolcunun bir fiyatının olduğunun farkında ve 18 milyon poundluk teklifin yeterli olacağını düşünüyor. Bu rakam, G.Saray'ın Osmanlı'ya ödediği bonservisin iki katından da fazla. Ndiaye'nin, 15 Haziran 2019'dan itibaren 18 milyon euro karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı var.

(Akşam)