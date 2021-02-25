İngiliz düşünce kuruluşundan hükümete "100 milyar sterlinlik teşvik" çağrısı

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation, hükümetin ekonomiyi yeniden rayına oturtabilmesi yaklaşık 100 milyar sterlin hacminde bir teşvik paketi açıklaması gerektiğini bildirdi.

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation, hükümetin ekonomiyi yeniden rayına oturtabilmesi yaklaşık 100 milyar sterlin hacminde bir teşvik paketi açıklaması gerektiğini bildirdi.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation'un tarafından yayınlanan raporda, 3 Mart'ta bütçe düzenlemelerini açıklamaya hazırlanan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ABD'yi takip ederek ekonomiyi canlandırmak için 100 milyar sterlin hacminde bir teşvik paketini sisteme enjekte etmesi gerektiği bildirildi.

Ülkede, geçen yılın mart ayından bu yana devam eden maaş destek programının nisan sonunda tamamlanacağı hatırlatılan raporda, ancak çalışanların, işletmelerin ve işsizlerin desteklenmesi için halen ek mali kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Resoution Foundation Araştırma Direktörü James Smith, "Maliye Bakanı Sunak'ın mevcut mali desteğe ilaveten yeni 100 milyar sterlin seviyesinde bir teşvikle, karantinanın kaldırılmasının ardından, İngiliz ekonomisinin toparlanma planını desteklemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ekonominin desteklenmesi için yaklaşık 280 milyar sterlin harcadı.

Ülkede, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çalışamayacak durumunda olan 9,9 milyon kişi halen hükümetin maaş destek programından faydalanıyor.

Nisan ayının sonunda tamamlanması planlanan maaş destek programı kapsamında, çalışanlara evde kalmaları karşılığında maaşlarının, en çok 2 bin 500 sterline kadar olmak üzere, yüzde 80'lik kısmı ödeniyor.

İngiltere'nin vergi yılının başladığı 2020 yılı nisan ayından 2021 yılı ocak ayının sonuna kadarki 10 aylık dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise önceki yılın aynı dönemine göre 222 milyar sterlin artarak 270,6 milyar sterline yükseldi.

İngiltere'nin toplam kamu borcu da halihazırda yaklaşık 2 trilyon 110 milyar sterlin ile ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 97'si seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran