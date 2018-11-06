İngiliz Devi Liverpool, Kızılyıldız'a Deplasmanda 2-0 Yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubundaki 4. maçında İngiltere devi Liverpool, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu. Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22. ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, gruptaki 2. mağlubiyetini aldı.

LİVERPOOL 6 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından C Grubunda 2 galibiyeti bulunan Liverpool 6 puanda kalırken, Kızılyıldız ise 4 puanla iddiasını sürdürdü. Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Devler Liginde ilk kez üst üste 3 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.