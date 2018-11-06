İngiliz Devi Liverpool, Kızılyıldız'a Deplasmanda 2-0 Yenildi
Şampiyonlar Liginde İngiliz devi Liverpool, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubundaki 4. maçında İngiltere devi Liverpool, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu. Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22. ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, gruptaki 2. mağlubiyetini aldı.
LİVERPOOL 6 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından C Grubunda 2 galibiyeti bulunan Liverpool 6 puanda kalırken, Kızılyıldız ise 4 puanla iddiasını sürdürdü. Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Devler Liginde ilk kez üst üste 3 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
YORUMLAR (3)
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ilk defa gitmiyor kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kızılyıldız İlk Defa Şampiyonlar Ligine Giriyor Evinde Liperpool Gibi Takımı Mağlup Ediyor Bizim Türk Takımları Her Takıma Mağlup OluyorCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır:)))): Yaş kaç senin:))1 defa Avrupa şampiyon kulüpler kupası, 1 kere kıtalar arası şampiyonluk kupası aldı. 1 defa yarı final, 1 defa çeyrek final oynadı. Saviçeviç, Pançev, Mihalojloviç, stojkoviç gibi efsaneler çıktı bu takımdan, :))daha ne yapsın, stadın çimlerini kendileri ekip biçiyor2 Yayından Kaldır