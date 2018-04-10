İngiliz Devi Aston Martin'in İletişimini Ajanda Pr Yürütecek

Türkiye çapında İstanbul ve İzmir'de showroomları bulunan, yakında Ankara'da da showroom açacak olan D&D Motorlu Araçlar, Aston Martin'in Ortadoğu pazarındaki Dubai'den sonraki en büyük satıcısı konumunda bulunuyor.

SATIŞ KANALLARI HIZLA ÇOĞALIYOR

Geçen yılı 25 Aston Martin satışı ile kapatan D&D Motorlu Araçlar, bu yıl ise 30'ün üzerinde Aston Martin satmayı hedefliyor. Aston Martin'in global çapta 2022 yılına kadar 9 yeni model çıkaracak olması Türkiye pazarının da iştahını kabartıyor. D&D Motorlu Araçlar ise bu doğrultuda 2022 yılın kadar yılda 50 adetlik satış rakamlarını yakalamayı hedefliyor. D&D Motorlu Araçlar mevcut satış kanallarını da önümüzdeki aylarda büyütmeyi planlıyor.