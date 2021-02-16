İngiliz denetim kuruluşundan Adevinta- eBay anlaşmasına veto
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İngiliz denetim kuruluşundan Adevinta- eBay anlaşmasına veto

16.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:30
İngiliz denetim kuruluşundan Adevinta- eBay anlaşmasına veto

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Adevinta'nın eBay'e bağlı ilan şirketi eCG'nin 9,2 milyar ABD dolarına satılması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin endişelerin olduğunu bildirdi.

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Adevinta'nın eBay'e bağlı ilan şirketi eCG'nin 9,2 milyar ABD dolarına satılması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin endişelerin olduğunu bildirdi.

CMA'dan yapılan açıklamada, merkezi Norveç'te bulunan Adevinta'nın, merkezi ABD'de olan ebay'e bağlı Classified Group (eCG) adlı şirketi 9,2 milyar dolar (6,5 milyar sterlin) karşılığında satın almasının tüketici seçenekleri açısından sorun yaratabileceği belirtildi.

Açıklamada Adevinta'nın Shpock ve eCG'nin ise Gumtree ile İngiltere'de online ilanlar alanında hizmet verdikleri, tüketicilere giyimden elektronik eşyalara kadar bir çok ürünün alım ve satımı konusunda platform sağladıkları belirtildi.

İngiliz denetim kuruluşunun şirketlerin birleşmesi durumunda Shpock, Gumtree ve ebay arasındaki rekabetin son bulabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada geriye sadece Facebook'a ait marketplace (pazar yeri) uygulamasının rakip olacak kalacağı kaydedildi.

eBay, İngiltere'de faaliyet gösteren online ilan platformu Gumtree ve ebay.co.uk sitesinin sahibi. Adevinta ise bir diğer online ilan platformu Shpock'un portföyünde.

Satış sürecinin devam etmesi için Adevinta ve ebay'in 23 Şubat'a kadar İngiliz denetim kuruluşunun endişelerini yasalar çerçevesinde gideren bir teklif sunması gerekiyor.

Merkezi Oslo'da bulunan Adevinta'nın Oslo borsasındaki hisseleri yaklaşık yüzde 3,6 değer kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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