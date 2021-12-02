İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi - Haberler
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İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Kültür Sanat

İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi Menteşe'nin kırsal Yenice Mahallesinde Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yapılan tesis Zengin Hintliler düğün töreni için Antalya ve Muğla'nın sahil kentlerindeki tercihine kırsal bölgeler de eklendi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi

Menteşe'nin kırsal Yenice Mahallesinde Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yapılan tesis

MUĞLA - Zengin Hintliler düğün töreni için Antalya ve Muğla'nın sahil kentlerindeki tercihine kırsal bölgeler de eklendi.

Geçtiğimiz yıllarda düğün töreni için Antalya ve Bodrum gibi sahil kentlerini tercih eden Hintliler, ilk defa Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal mahallesindeki bir mekanı tercih etti. Sahile bağlantısı bulunmayan Yenice Mahallesinde 5 gün konaklamalı, 2 gün 2 gece düğün töreni gerçekleştiren İngiliz damat ve Hintli gelin geleneklerine uygun olarak iki ayrı düğün töreni yaptı.

İngiliz damat Alex ve Hintli gelin Jas, 50 kişilik aile bireyleri ile doğa ile iç içe, pandemi kurallarına uyarak düğün törenlerini gerçekleştirdi. İngiliz ve Hint geleneklerine uygun yapılan düğün töreninin iç mekan, dış mekan hazırlıkları, kına yakma, damat tıraşı gibi tüm hazırlıkları Muğla'da yapıldı.

İşletme sahibi Çağlar Bozkurt, 2017 yılında Kırsal Kalkınma Projesi ile atıl durumdaki makilik araziyi verimli hale getirerek tarım ile turizmi birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hindistan'dan ilk defa düğün için gelen grubu ağırladıklarını belirten Bozkurt, "50 kişilik bir grup olarak geldiler. 5 günlük konaklama süreçleri oldu. Bunun içinde 2 günlük bir düğün seremonisi oldu. Bizden istedikleri kendilerine özgü dekorlar yapmamızdı. Burada damat tarafı İngiliz idi, gelin tarafı Hintli idi. Her iki kültür için de ayrı ayrı mekanlar hazırladık. Ayrı ayrı dekorlar yaptık.

İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi

İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi

İngiliz damat ile Hint'li gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi

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İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri

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