İngiliz çift, tatil için güvenli gördükleri Türkiye'yi önerdi İngiliz Alex-Stuart Scaum çifti Temmuz başında Türkiye'de geçirdikleri tatil sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Covid-19 pandemisine rağmen tatil yapmak için güvenli bir ülke olduğunu dile getirdi.

İngiliz Alex-Stuart Scaum çifti Temmuz başında Türkiye'de geçirdikleri tatil sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Covid-19 pandemisine rağmen tatil yapmak için güvenli bir ülke olduğunu dile getirdi.

İngiliz çift, korona virüs pandemisi sonrası Türkiye'ye tatile gelmenin nasıl bir şey olduğunu Daily Mirror gazetesine anlattı. Alex ve Stuart Scaum çifti 1 Temmuz'da ülkelerinden yola çıkarak Kuşadası'nda geldiklerini ve güven içinde 10 gün geçirdiklerini söyledi. Çift, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'ndan başlayıp Hull kentindeki evlerine dönene kadar geçen zamanda Türkiye'nin tatil için ne kadar güvenli olduğunu işaret eden bilgiler verdi. Alex Scaum verdiği röportajda Türk hükumetinin zorunlu tuttuğu Covid-19 bilgi formunu doldurduklarını söyledi. "Türkiye'de nerede kalacağımızı, iletişim bilgilerimizi ve adresimizi aldılar" ifadelerini kullandı.

İngiliz çift, İngiltere'de insanların paniklediklerini ancak Türkiye'de bunların hiçbirinin olmadığını ve kuralların sıkı uygulandığını ifade ederek "Sürekli maskemizi takılı tuttuk. Eğer maske takmıyorsan otobüse binmene dahi izin verilmiyordu. Kurallar sıkı ve uygulanıyordu. Maskesi olmayanları sürücüler geri çevirdi" açıklamasını yaptı.

Kuşadası'nın normalden daha sessiz olduğunu ifade eden çift, Türk halkıyla iç içe olduklarını anlatarak "Bir gün sokakta kurulan pazara gittik, orada bile içeri girmeden önce ateşimizi ölçtüler" dedi. 25 Temmuz'dan sonra İngiltere'den çok daha fazla turist geleceğini ifade eden çift, "Çok sayıda otel hazırlanıyor. Şezlongların sürekli dezenfekte edilmesi dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

"Yeme ve içme konusunda kendimizi çok güvende hissettik. Birçoğu zaten açık havada restoranların. Tüm personel maske takmak zorunda" diyen Bayan Scaum "Farklı mekanlara gitmek zorunda kaldık. Ama hepsi mükemmeldi. Herkes gerçekten samimi, bizi görmekten gerçekten mutluydular. Sürekli, 'hoş geldiniz' diyorlardı. En kötü olan her şeyin 12'de kapanmak zorunda olmasıydı" açıklamasını yaptı.

Bayan Scaum, Türkiye'ye tatile gitmenin en doğru karar olduğunu savunarak sözlerini "Doğru şeyi mi yaptık?.. Evet. Eve döndük. Kendimizi iyi hissediyoruz. Yenilenmiş hissediyoruz. İhtiyacımız olan buydu" diye tamamladı. - LONDRA

Kaynak: İHA