İNGİLİZ ÇİFT, ORMAN YANGINLARI VE SU TAŞKINLARINA RAĞMEN MARMARİS'TEN VAZGEÇMİYOR

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmur su taşkınlarından etkilenen yerleşik yaşayan İngiliz Graham ve Mandy Reynolds çifti, Yangın ve sonra sel olmasına rağmen İçmeler Mahallesi ve Türkiye'yi hiçbir şeye değişmeyiz. Mutluyuz dedi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde geçen 4 Aralık'ta meydana gelen etkili sağanak yağmur sonrası 2 cadde ve 5 sokakta derelerin taşması sonucu su taşkınları meydana geldi. Taşkında birçok ev ve işyerini su bastı. Evlerine su basanlar arasında yer alan ve İçmeler Mahallesi'nde 25 yıldır yerleşik yaşayan İngiliz Graham ve Mandy Reynolds çifti kısa sürede zararın ortadan kaldırılacağına inandıklarını söyledi.

Yaz ayında yaşanan yangın ve şimdide sel olmasına rağmen İçmeler ve Türkiye'yi hiçbir şeye değişmeyeceklerini ifade eden İngiliz çift, Yangın çok üzücüydü, ağaçların tamamı yandı. Şimdi suyu durduracak ağaç kalmadığı için sel yaşanıyor. Belediye işleri yoluna koymak için çok çalışıyor fakat bu adeta imkansız bir görev. Yani tabiat ana yine yaptı yapacağını. Evimiz zarar gördüğü ancak çok fazla hasar olmadı. Belediyeden ve diğer kurumlardan çok yardım aldık, destek gördük. Devamlı iyi olup, olmadığımızı kontrol ettiler dedi.

İÇMELER'E TATİLE GELİN

Bazı tanıdıklarının yaşanan felaketlere rağmen hala neden Marmaris'te kaldıklarını sorduğunu anlatan Graham Reynolds şunları söyledi

Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de hala mutlu musunuz' diyen çok fazla. Ama ben burayı asla hiçbir şeye değişmem. Şahane bir yer, şahane bir ülke. Zamanla orman geri gelecek, yeşillik geri gelecek umarım, bu karmaşa da gitmiş olacak. Onlara, bu tür durumlarla baş etmek Türklerin iyi olduğu bir şey, insanlar bunun için çok çalışıyor. Mutlaka tatile buraya gelin, geldiğinizde her şey normale dönmüş olacaktır cevabını veriyorum dedi. Mandy Reynolds da Marmaris, kesinlikle harika bir yer. İyi insanlar, güzel bir bölge, tek kelimeyle harika. Buraya gelin diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın çabasını da takdir ettiklerini ifade eden Mandy Reynolds, Çok iyi, çok aktif biri. Ne zaman bir şey olsa sahada, görevlilere yardım ediyor. İnsanları ziyaret ediyor, işleri yoluna koymak için çok çalışıyor. Bu çok iyi dedi.