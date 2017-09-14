İngiliz Çift, Erken Doğan Bebeklerini 75 Gün Sonra Kucaklarına Aldı

İNGİLTERE'den tatil için Marmaris'e gelen 19 yaşındaki Brandon Scott Alan Ward ile hamile sevgilisi 28 yaşındaki Adele Theresa Blake, erken doğum nedeniyle Denizli'deki özel bir hastaneye başvurdu. Normal doğumla 27 haftalıkken 900 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebek, 75 gün süren tedavisinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşınca, taburcu edildi.



İngiltere'de yaşayan Brandon Scott Alan Ward ile hamile sevgilisi Adele Theresa Blake, yaklaşık 3 ay önce tatil için Marmaris'e geldi. Çift denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, hamile Blake'in doğum sancıları başladı ve erken doğum süreci yaşadı. Ward ve Blake, doğum için Marmaris'ten Denizli'deki Özel Tekden Hastanesi'ne geldi. Blake, normal doğumla 27 haftalık ve 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan ve çift tarafından 'Ayda Rae Maura Ward' ismi verilen bebek, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 75 gün süren tedavisinin ardından bebek, 2 kilo 200 gram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde anne ve babasının kucağını verildi. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, daha sonra İngiltere'ye döndü.



İngiltere'den tatil için geldiklerini fakat erken doğum sonucu zor günler yaşadıklarını belirten anne Blake, "Doğumumun erken gerçekleşeceği İngiltere'yken belli değildi. Biraz stres atabilmek için tatilimizi Türkiye'de yapmaya karar verdik. Gebeliğim biz bu kararı verirken, engel teşkil etmiyordu. Marmaris'e geldik, ama sorunlar olmaya başladı ve doğumum 27'nci hafta gerçekleşti. Tekden Hastanesi'nde hem doğum yaptım hem de ailemizin yeni üyesi Ayda Rae Maura, 75 gün sonra bize katıldı. Doğumdan sonra Ayda'yı kucağıma alacağımdan çok emin değildim. Şu an onu sağlıklı bir şekilde elime verdiler" dedi.



- Denizli