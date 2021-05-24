İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel, Stockbridge'deki tesisini satışa çıkardı
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İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel, Stockbridge'deki tesisini satışa çıkardı

İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel, Stockbridge'deki tesisini satışa çıkardı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'nin 3'üncü büyük çelik üreticisi Liberty Steel, Stockbridge'deki çelik üretim tesisinin satılmasına karar verildiğini duyurdu.

İngiltere'nin 3'üncü büyük çelik üreticisi Liberty Steel, Stockbridge'deki çelik üretim tesisinin satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Son dönemde mali sorunlarıyla gündemde olan Liberty Steel'den yapılan açıklamada, tesisin satışında elde edilecek gelir ile kreditörlerden birinin alacaklarının ödenmesinin planlandığı belirtildi.

Ulusal Ticaret Sendikası Koordinasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Stockbridge ve bağlı diğer tesisler; ülkenin savunma, enerji ve havacılık sektörleri için stratejik önemde." ifadesi kullanıldı.

Liberty Steel'in mali sorunları artarak devam ederken, tüm üretim tesislerinin kapanması halinde 5 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu olacak.

Liberty Steel, İngiltere'de başta Rotherham, Motherwell ve Newport'ta olmak üzere 12 çelik üretim tesisine sahip.

Liberty Steel'in sadece İngiltere'deki kreditörlere toplam borcu yaklaşık 843 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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