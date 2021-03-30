İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçenekler masada
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İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçenekler masada

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçenekler masada

İngiltere Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng, son dönemde mali sorunlarıyla gündeme gelen çelik üretim şirketi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

İngiltere Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng, son dönemde mali sorunlarıyla gündeme gelen çelik üretim şirketi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Kwarteng, şirketin bağlı bulunduğu Gupta Family Group'un (GFG), mevcut durumun düzeltilmesi için yardımcı olmadığını söyledi.

Kwarteng, Liberty Steel'de istihdamın korunması için kamulaştırma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Biz halen çelik endüstrisinin İngiltere'de bir geleceği olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin bağlı bulunduğu grubun yapısının şeffaf olmadığını savunan Kwarteng, "Biz vergi mükelleflerinin paralarının koruyucusuyuz. Eğer şirkete para vermiş olsaydık, bu paranın ülke içerisinde kalacağının ve istihdamın korunacağının garantisi yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Liberty Steel'in bağlı bulunduğu GFG'den yapılan açıklamada da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin azalması sonucu İngiltere'deki operasyonların bu durumdan etkilendiği belirtilerek, bu durumun şirketin mali yapısını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Liberty Steel, halihazırda doğrudan 3 bin kişiye, yan sanayi tesislerinde de 2 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Liberty Steel'in bağlı bulunduğu GFG, şirketin içerisinde bulunduğu mali sorunları aşabilmek için İngiliz hükümetinden daha önce 170 milyon sterlinlik destek talep etmişti. Hükümet, bu talebi reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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