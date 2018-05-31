İngiliz Çelik Sektöründen ABD'nin Vergi Adımlarına Tepki

İngiltere'de çelik sektörünün çatı kuruluşu UK Steel'in Başkanı Gareth Stace, ABD'nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarına ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kafasına silah doğrultulmuş durumda." dedi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Stace, ABD'nin daha önce Çin'e yönelik uygulamayı planladığı korumacı tedbirlerin şimdi Avrupa Birliği'ne karşı uygulanmaya çalışıldığını söyledi.

ABD ve AB arasında konuya ilişkin devam eden müzakerelere değinen Stace, "Avrupa Birliği liderlerinin kafasına silah doğrultulmuş durumda." dedi.

Avrupa Birliği'ndeki çelik üreticileri daha önce ABD'nin çelik ithalatındaki gümrük vergisi artışından geçici olarak muaf tutulmuştu.

Çarşamba günü ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Paris'te AB'li mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığına ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı gümrük vergilerini AB ülkelerine de uygulamasından endişe ediliyor.

Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Marie, ABD'nin Avrupalı metal üreticilerine yönelik gümrük vergisini artırmasının "gerekçesiz" ve "tehlikeli" olduğunu söylemişti.

Le Marie Paris'teki toplantının ardından, "En büyük ticaret ortakları Avrupa ile ticari anlaşmazlığa düşmek isteyip istememek tamamen ABD'li otoritelere kalmış bir şey." ifadesini kullanmıştı.